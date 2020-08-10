Шмигаль доручив збільшити кількість ПЛР-тестів до 30 тисяч щодня

Кількість щоденних ПЛР-тестувань до 15 вересня має збільшитися до 30 тисяч.

Таке завдання Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поставив на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше», — сказав Шмигаль.

Ще одним завданням для уряду, як відзначив Прем’єр-міністр, має бути удосконалення системи «Виявлення-тестування-ізоляція-контакти». Зокрема, створення системи відстежування контактних осіб шляхом опитування.

За слова Шмигаля, у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС та посилює заходи контролю за дотриманням правил карантину.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, станом на понеділок, на самоізоляції перебуває понад 28 тисяч активних хворих на COVID-19 та майже 100 тисяч контактних осіб.

«В середньому, на кожен випадок ми маємо по 4-5 контактних осіб. Важливо, щоб усі без винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно з встановленими правилами через використання додатку «Дій вдома», — підкреслив Степанов.

За результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Прем’єр-міністр доручив опрацювати механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань.

Голови обласних державних адміністрацій і Міністерство охорони здоров’я повинні активізувати роботу щодо збільшення кількості ліжкомісць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі приймання хворих на COVID-19. У таких лікарнях наявно 10,3 тис. ліжкомісць, а також 1442 апарати штучної вентиляції легень.

Національній поліції глава уряду доручив щоденно під час засідання комісії надавати звітність про проведені перевірки щодо дотримання карантинних правил, а Міністерству цифрової трансформації - також щодень надавати інформацію щодо кількості встановлень додатку «Дій вдома».

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 серпня лабораторно підтверджені 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.