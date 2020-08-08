В Україні за добу зафіксували 1489 випадків коронавірусу

В Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу – 1489.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За добу померли 27 осіб, загалом із початку пандемії - 1 879.

Одужали з початку пандемії 43 055 осіб, даних про кількість одужань за добу не вказано.

Наразі хворіють 34 816 осіб, за добу кількість нових пацієнтів - 1 462.

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За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 154 (загалом 10 726), місті Києві - 200 (9378) та Рівненській області - 109 (6747).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 серпня в Україні лабораторно було підтверджено 78 261 випадок COVID-19, за добу — 1 453 нових.

8 серпня уряд збирається на позачергове засідання через погіршення епідситуації.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.