В Україні планують змінити критерії для визначення епідеміологічно небезпечних зон
Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в п’ятницю, 7 серпня, за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Укрінформ.
“Одним із питань комісії було встановлення рівнів епідеміологічної небезпеки згідно з постановою 641, яка регламентує питання карантину. Наша пропозиція у зв’язку з погіршенням ситуації, у зв’язку з тим, що відбувається, ми запропонували розширити перелік критеріїв, змінити перелік критеріїв, які будуть визначатися для встановлення різного рівня небезпеки на тих чи інших територіях нашої країни, або в районі чи місті. Одним із основних показників, який ми запропонуємо на засідання уряду, яке відбудеться у понеділок, буде кількість активних хворих за останні сім днів. Тобто цей показник буде чітко регулювати, ми будемо бачити, як погіршується або покращується ситуація на території або то району, або міста”, - заявив Степанов.
Також, розповів він, МОЗ запропонує збільшити кількість тестувань.
“Сьогодні це 24 на 100 тисяч населення, а запропонуємо, щоб цей показник був 32 на 100 тисяч населення”, - уточнив міністр.
Він наголосив на важливості максимально виявляти хворих на коронавірусну хворобу, володіти реальною статистикою у країні та достатньо швидко реагувати.
Степанов додав, що МОЗ наполягатиме на тому, щоб перевірки щодо дотримання карантинних правил проводилися більш ретельно.
“Ми вважаємо, що у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, нам треба максимально мобілізуватися. Ми будемо наполягати на тому, щоб більш ретельно робилися перевірки щодо дотримання наших карантинних правил, тому що в іншому випадку в нас це зростання буде дуже стрімким”, - сказав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.