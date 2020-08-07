В Україні планують змінити критерії для визначення епідеміологічно небезпечних зон

Кабінет Міністрів 10 серпня розгляне пропозиції Міністерства охорони здоров’я щодо розширення переліку критеріїв, які будуть визначатися для встановлення різного рівня епідеміологічної небезпеки.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в п’ятницю, 7 серпня, за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Укрінформ.

“Одним із питань комісії було встановлення рівнів епідеміологічної небезпеки згідно з постановою 641, яка регламентує питання карантину. Наша пропозиція у зв’язку з погіршенням ситуації, у зв’язку з тим, що відбувається, ми запропонували розширити перелік критеріїв, змінити перелік критеріїв, які будуть визначатися для встановлення різного рівня небезпеки на тих чи інших територіях нашої країни, або в районі чи місті. Одним із основних показників, який ми запропонуємо на засідання уряду, яке відбудеться у понеділок, буде кількість активних хворих за останні сім днів. Тобто цей показник буде чітко регулювати, ми будемо бачити, як погіршується або покращується ситуація на території або то району, або міста”, - заявив Степанов.

Також, розповів він, МОЗ запропонує збільшити кількість тестувань.

“Сьогодні це 24 на 100 тисяч населення, а запропонуємо, щоб цей показник був 32 на 100 тисяч населення”, - уточнив міністр.

Він наголосив на важливості максимально виявляти хворих на коронавірусну хворобу, володіти реальною статистикою у країні та достатньо швидко реагувати.

Степанов додав, що МОЗ наполягатиме на тому, щоб перевірки щодо дотримання карантинних правил проводилися більш ретельно.

“Ми вважаємо, що у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, нам треба максимально мобілізуватися. Ми будемо наполягати на тому, щоб більш ретельно робилися перевірки щодо дотримання наших карантинних правил, тому що в іншому випадку в нас це зростання буде дуже стрімким”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.