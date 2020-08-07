Медсестри у двох лікарнях Буковини, які працювали з хворими на COVID-19, не отримали надбавки

Про це під час брифінгу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає кореспондент Укрінформу.

"Кожен медичний співробітник, лікар чи медсестра, повинні отримувати 300% надбавки до зарплати, якщо вони задіяні у лікування COVID-хворих. З 1 квітня НСЗУ перераховує лікарням достатньо коштів, щоб оплатити і лікарю і медичній сестрі. Під час виїздів до районів, до нас підійшла група медичних сестер Путильського району зі скаргою про те, що головний лікар так не вважає, і 300% надбавки оплатив тільки лікарям. Він у такий спосіб вирішив зекономити", - сказав Осачук.

Така ж ситуація була й у Заставнівській райлікарні. Голова ОДА зазначив, що навести лад зі своїми лікарнями повинні власники, тобто районні ради.

Він пообіцяв, що у найближчий час обласна адміністрація допоможе виправити ситуацію, що склалася.

До того ж, у деяких лікарнях Буковини відбуваються приписи хворих. За статистикою, пацієнтів більше, а коли приїжджає перевірка - хворих немає, ліжка порожні.

"Така культура дописів з минулого нам не потрібна. Вона має на меті прямий фінансовий прибуток і вигоду. Вона і погіршує статистику і вся область може опинитися у "червоній" чи "помаранчевій" зоні", - додав голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.

У Чернівецькій області підтверджено 6477 випадків інфікування COVID-19. Із них 5077 осіб одужали, а 223 пацієнтів померли.