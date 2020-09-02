Поліція склала вже понад 26 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину

Працівники поліції наразі склали 26 524 адмінпротоколи за порушення правил щодо карантину людей.

Про це під час онлайн-конференції "Громадяни і правоохоронна система України. Як змінилися суспільні настрої за рік при новій владі" заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, передає кореспондент Укрінформу.

"У мене є добове зведення, скільки адмінпротоколів складено поліцією на цей час, починаючи з першої постанови Кабміну (щодо карантину – ред.), з березня. Працівники поліції склали 26 524 адмінпротоколи за статтею 44-3, - тобто, порушення правил щодо карантину людей, - КУпАП", - сказав Шевченко.

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Він уточнив, що за цей період поліція також відкрила 236 кримінальних проваджень, з яких 117 – за статтею 325 ККУ, тобто, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Як повідомлялося, за останню добу в Україні зареєстровано 2 495 випадків зараження Covid-19, загальна їх кількість сягнула 125 798.