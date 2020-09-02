Поліція склала вже понад 26 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину

Поліція склала вже понад 26 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину

Укрінформ
Працівники поліції наразі склали 26 524 адмінпротоколи за порушення правил щодо карантину людей.

Про це під час онлайн-конференції "Громадяни і правоохоронна система України. Як змінилися суспільні настрої за рік при новій владі" заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, передає кореспондент Укрінформу.

"У мене є добове зведення, скільки адмінпротоколів складено поліцією на цей час, починаючи з першої постанови Кабміну (щодо карантину – ред.), з березня. Працівники поліції склали 26 524 адмінпротоколи за статтею 44-3, - тобто, порушення правил щодо карантину людей, - КУпАП", - сказав Шевченко.

Читайте також: На Буковині суди масово відмовляються штрафувати за порушення карантину

Він уточнив, що за цей період поліція також відкрила 236 кримінальних проваджень, з яких 117 – за статтею 325 ККУ, тобто, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Як повідомлялося, за останню добу в Україні зареєстровано 2 495 випадків зараження Covid-19, загальна їх кількість сягнула 125 798.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-