Запорізький театр пішов на карантин через смерть співробітниці від COVID-19

Запорізький театр молоді до кінця вересня зачиняється на карантин. Від ускладнень коронавірусу померла 62-річна начальниця костюмерного цеху.

Інформація про карантин оприлюднена на сайті театру, поруч із цим повідомленням – співчуття родині померлої, передає кореспондент Укріфнорму.

“Задля абсолютної безпеки театр йде на карантин. Вистави перенесено на жовтень. Придбані квитки залишаються дійсними”, - йдеться у повідомленні.

З’явилась інформація про те, що пішла з життя начальник костюмерного цеху 62-річна Галина Гончарова. Жінка знаходилась на лікуванні в обласній інфекційній лікарні, мала серцево-судинну патологію та, як з'ясували журналісти, позитивний тест на коронавірус.

За весь час карантину в області від коронавірусу померли 27 осіб, переважна більшість яких - особи похилого віку та відносились до групи ризику (мали супутні гострі або хронічні серцево-судинні патології, вікові порушення з боку серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення, цукровий діабет).

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Станом на ранок 8 вересня в Запорізькій області 1008 випадків захворювання. На лікуванні перебувають 944 особи, з яких 189 – лікуються в умовах стаціонару, 755 – знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів.

В Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.

Фото: zabytki.in.ua