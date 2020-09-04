Національна опера відкривається 18 вересня після карантину

Національна опера України імені Т.Г.Шевченка відкриє 18 вересня свій 153-й сезон.

Про це повідомляє пресслужба театру, передає Укрінформ.

«Театр працюватиме щотижня у четвер, п'ятницю та суботу. Ми склали новий репертуар, в основі котрого різноманітні концертні програми та вистави камерного жанру», - ідеться в повідомленні.

Також опера оприлюднила афіші вересня та жовтня.

Як зазначається, вистави, що неодноразово переносилися через продовження карантину й раніше складали репертуар вересня та жовтня, знову змінили дати показів й перемістилися на листопад та грудень.

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Балети «Чіполліно», «Буратіно» та «Юлій Цезар» театр планує показати у січні.

У пресслужбі нагадують, що всі придбані квитки лишаються дійсними або їх можна буде обміняти на квитки поточного репертуару.

Для цього, починаючи з 7 вересня, треба звернутися до квиткового відділу за телефонами: (044) 235-26-06; (044) 234-03-53.

Онлайн-продаж відкриється 7 вересня. Каси театру (по вул. Володимирській, 50) запрацюють 8 вересня. Бронювання місць тимчасово неможливе.

Запрошуючи до зустрічі, в театрі просять не забувати про захисні маски і приходити на вистави завчасно, аби пройти температурний скринінг.