Уряд схвалив присвоєння статусу національного Сумському обласному академічному театру

Кабінет Міністрів схвалив на засіданні 2 вересня проєкт Указу Президента про надання статусу національного Сумському обласному академічному театру драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, яким був розроблений відповідний указ, передає Укрінформ.

«Надати статус національного комунальному закладу культури Сумської обласної ради - Сумському обласному академічному театру драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна й надалі іменувати його - комунальний заклад культури Сумської обласної ради - Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна», - ідеться в проєкті Указу.

Уряд також прийняв постанову «Про внесення зміни до пункту 21 додатка до постанови Як Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710», яка дозволяє МКІП ініціювати присвоєння театру нового статусу.

Як зазначається, Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна є провідним центром музичного мистецтва не лише Сумщини, а й всієї України. Його колектив та виконавці здобули широке визнання, презентуючи національне музичне мистецтво в Україні та за кордоном.