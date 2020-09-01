Театр Франківська виїхав з "червоної" зони і дає вистави у найближчому райцентрі

Актори Івано-Франківського облмуздрамтеатру через посилення карантинних вимог, оскільки місто віднесене до "червоної" зони епідемічної небезпеки, змінили локацію своїх вистав і зіграють їх в Богородчанському районі.

Сьогодні біля костелу Відвідин Пресвятої Діви Марії покажуть заплановану «FELIX AUSTRIA». Як передає Укрінформ, про це повідомляє Франківський драмтеатр.

«Вистави, заплановані на 1, 2, 3 і 4 вересня, відбудуться! У зв'язку із впровадженням на території Івано-Франківської ОТГ "червоної" зони карантину, з 1 по 13 вересня тимчасовою локацією Франківського драмтеатру стає Богородчанський район. Сьогодні, 1 вересня, о 20:00 ми зіграємо виставу «FELIX AUSTRIA» на мальовничій локації - площі біля Костелу Відвідин Пресвятої Діви Марії у Богородчанах», - йдеться у повідомленні Франківського драмтеатру.

Тут зазначають, що для глядачів театр організовує трансфер до і з місця проведення вистави. Втім, глядачів, які мають власний транспорт, театр просить скористатись ним.

Районний центр Богородчани знаходиться за 16 км від Івано-Франківська. Будівля костелу Відвідин Пресвятої Діви Марії у Богородчанах зведена у 18 столітті.

Як повідомляло агентство з 31 серпня до «червоної» зони епідеміологічної ситуації увійшли міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.