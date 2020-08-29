Франківці запросили Купалівський театр відсвяткувати 100-річчя на своїй сцені

Директор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Михайло Захаревич запросив колег із нещодавно розформованого білоруською владою Купалівського театру відсвяткувати 100-річний ювілей на сцені театру ім. Франка.

Про це, як повідомляє МКІП, сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у промові-привітанні до 100-річчя театру ім. Франка, передає Укрінформ.

"Символічно, що директор театру Михайло Захаревич запросив Білоруський Купалівський театр відсвяткувати своє 100-річчя на сцені театру Франка. Оскільки через участь у Марші Свободи у Білорусі директора театру звільнили, а колектив розформували", - сказав Ткаченко.

У ювілейному вечорі з нагоди 100-річчя Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка 28 серпня також взяв участь Президент Володимир Зеленський. Він вручив ордени та почесні звання акторам театру.

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Як повідомлялося, 13 серпня колектив мінського Купалівського театру виступив з вимогою до білоруської влади припинити насильство щодо мирних громадян і перерахувати голоси за участі незалежних спостерігачів. 16 серпня директор театру Павло Латушко та інші актори Купалівського підписали відкрите звернення до білорусів, і зокрема до армії. У зверненні містився заклик до негайної відставки і порушення кримінальних справ проти тих, хто віддавав злочинні накази.

17-го серпня Латушка звільнено, а наступного дня актори заявили міністру культури Юрію Бондарю, який приїхав до театру, що звільняються. Вже 21 серпня Купалівський театр пішов на простій.

26 серпня дирекція Купалівського театру задовольнила заяви 58 акторів і співробітників про звільнення. Із звільнених 36 осіб - актори, а решта - співробітники театру. Таким чином, у трупі залишився 21 актор, серед яких ті, хто вже багато років не виходить на сцену.

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В Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Під час протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих під час протестів.