Член Координаційної ради Латушко повідомив про стеження

Член президії Координаційної ради з трансферу президентської влади Павло Латушко повідомив, що за ним було встановлено приховане зовнішнє спостереження.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Біля будинку мене нахабно зустріло зовнішнє спостереження. Автомобіль Geely 0932ЕI-2, ведуть просто відкрито. У чорних масках", - написав він.

Потім Латушко повідомив, що заблокований вхід в будівлю "на вулиці Хоружей, 25/1 (офіс штабу - ред.) з внутрішнього двору співробітниками в масках, і він не виключає свого затримання.

Пізніше він додав, що авто, з якого здійснювалося стеження, поїхало, як тільки він зайшов до будівлі.

"Розглядаю це як черговий факт психологічного тиску", - додав Латушко.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

У Мінську з ініціативи Тихановської була створена Координаційна рада. Її основна мета - проведення нових президентських виборів на основі консенсусу і діалогу з чинною владою.

Павло Латушко був звільнений з посади гендиректора державного Купалівського театру, актори якого масово підтримали акції протесту. Після цього він долучився до Координаційній ради, створеної прихильниками Тихановської. Раніше Латушко обіймав високі державні посади - він працював міністром культури, до цього - послом Білорусі у Франції, раніше - послом у Польщі.