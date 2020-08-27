До редакцій двох інтернет-видань у Білорусі прийшли з обшуками

У мінських офісах інтернет-видань Kyky.org і The Village проводяться обшуки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Радыё Свабода.

«Вдень 27 серпня силовики почали обшуки в мінських офісах Kyky.org і The Village Білорусь, які знаходяться в одному приміщенні зі штабом Координаційної ради», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, власника сайтів Олександра Василевича відвезли на допит. Телефони редакцій не відповідають, пише видання.

Телеграм-канал NEXTA Live опублікував коментар редакції Kyky.org, яка підтвердила обшуки.

«Сьогодні, 27 серпня, в наш офіс, який ми орендуємо разом з агентством Vondel/Hepta, прийшли люди з ДФР. У результаті частина з них виїхала з офісу з Сашком Василевичем - директором цього агентства. Ми знаємо, що до Сашка вже виїхала його адвокат», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.