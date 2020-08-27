У Мінську та регіонах вчора затримали 30 протестувальників

У Мінську і регіонах 26 серпня за участь у мирних акціях протесту затримали 30 осіб.

Про це повідомляється в телеграм-каналі TUT.by, передає Укрінформ.

Як зазначається, серед затриманих у Мінську - журналіст телеканалу «Белсат» Артем Лява.

Його затримали вже після акції, на вулиці Комсомольській, коли він прийшов до своєї машини. Доставили до Жовтневого РВВС, де він провів ніч. В 7-ої ранку його без складання протоколів відпустили.

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Як повідомлялося, на мінському проспекті Незалежності в середу ввечері знову зібралися люди на мітинг, який розігнав місцевий ЗМОП - чоловіків вони садили в автозаки, жінок відпускали.

За інформацією видання «Наша ніва» також був узятий в облогу Червоний костел, який примикає до площі. Близько 40 хвилин звідти не випускали кілька десятків людей, які там сховалися, оскільки силовики заблокували двері.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.

Фото: TUT.BY