Посли країн ЄС підтримали народ Білорусі

Посол ЄС у Білорусі Дірк Шубель і посли країн Євросоюзу, що працюють у Мінську, висловлюють підтримку білорусам, які зазнали довільних арештів і стали жертвами зловживань і насильства в останні тижні й місяці.

Натомість вони діяли і протестували мирно проти порушень їхніх фундаментальних прав, йдеться в офіційній заяві глав дипмісій, опублікованій у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні дипломати висловили солідарність з жертвами насильства та їхніми близькими, а також активістами громадянського суспільства, які роблять все можливе, щоб задокументувати свідоцтва протизаконних дій стосовно громадян для повного й прозорого розслідування всіх передбачуваних зловживань і притягнення винних до відповідальності", - йдеться у заяві.

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Дипломати подякували білоруським правозахисникам, зокрема, Правозахисний центр «Весна», за їхню важливу роботу.

"Повне й прозоре розслідування - ключ до мирного вирішення кризи у Білорусі. Вчергове ми закликаємо чинну владу Білорусі забезпечити верховенство права відповідно до своїх конституційних і міжнародних зобов'язань. Право народу Білорусі на мирний і безпечний протест має бути гарантовано. Залякування і переслідування з політичних мотивів має призупинитися", - підкреслили дипломати.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у Білорусі розпочалися виступи громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.