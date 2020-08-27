Канада та ЄС закликали до мирного виходу з кризи у Білорусі

Канада та Європейський Союз обіцяють слідкувати за ситуацією у Білорусі й підтримати усі зусилля із пошуку мирного виходу з кризи.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми й надалі уважно стежитимемо за розвитком ситуації та залишатимемося готовими підтримати зусилля із мирного розв’язання кризи. Канада та ЄС продовжать підтримувати білорусів та працювати із міжнародними партнерами, аби упевнитися що глас народу буде почуто, а його права — дотримано”, - заявили дипломати.

Вони підтримали пропозицію Албанії — держави, що нині головує в ОБСЄ — здійснити разом із представником Швеції візит до Білорусі для налагодження мирного демократичного процесу та закликали владу країни пристати на цю пропозицію.

“Білорусь має міжнародні зобов’язання, дотримання яких ми очікуємо від влади країни. Як держава-член ОБСЄ, Білорусь взяла зобов’язання проводити дійсно демократичні вибори та дотримуватися прав людини й основоположних свобод. Лише мирний та демократичний процес може зменшити напругу та запропонувати тривале рішення”, - наголошується у документі.

Боррель та Шампань наголосили, що президентські вибори 9 березня у країні “не були ні вільними, ні чесними”.

“Величезні демонстрації у Мінську та по всій країні 23 серпня мають чітко показати владі нагальність початку відкритого та конструктивного національного діалогу для пошуку Білорусією шляху уперед”, - йдеться у заяві.

Дипломати підсумували: “як друзі білоруського народу та прихильники суверенітету й незалежності республіки Білорусь, ми підтримуємо прагнення народу до демократичних змін”.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які пройшли 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.