У центрі Мінська знову затримували протестувальників, в автозаки брали тільки чоловіків

На мінському проспекті Незалежності сьогодні знову зібралися люди на мітинг, який розігнав місцевий ОМОН — чоловіків вони садили в автозаки, жінок відпускали.

Про це повідомляє портал "Наша Нива", передає Укрінформ.

За інформацією видання також був узятий в облогу Червоний костел, що примикає до площі. Близько 40 хвилин звідти не випускали кілька десятків людей, які там сховалися, оскільки силовики заблокували двері.

Католицький єпископ Юрій Кособуцький висловив протест діям силовиків, заявивши, що це суперечить законам.

Видання уточнює — про те, що готується розгін, було зрозуміло по тому, що трансляцію подій на проспекті Незалежності вів канал Russia Today в Youtube.

Всього, за даними порталу tut.by, на акцію сьогодні зібралися близько півтори тисячі осіб, які висловлювалися про події, що відбуваються в країні, у форматі "вільного мікрофона".

Після від'їзду ОМОНу тільки кілька людей патрулювали площу Незалежності. На площу відразу ж підтягнулися люди з плакатами.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

Фото: tut.by