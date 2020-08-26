У мережі з’явилось відео знущань білоруських силовиків над затриманими

Одному з затриманих у Мінську вдалося зняти, як силовики знущаються з людей у автозаку.

Як передає Укрінформ, відео розміщене на Telegram-каналі NEXTA.

На відеозаписі зафіксовано, як брутально ОМОН поводиться із затриманими під час протестів у Мінську 9-12 серпня громадянами.

Зокрема, один із затриманих неодноразово каже силовикам, що він просто повертався додому з роботи й ні в чому не винен. Проте його просто вкладають долілиць в автозаку. Людей, які нерухомо лежать, силовики б’ють гумовими кийками, супроводжуючи дії словесними образами, переважно з використанням обсценної лексики.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Президент Литви Гітанас Науседа 26 серпня заявив, що влада Білорусі неадекватно реагує на акції протесту, а випадки насильства з боку силових структур знову почастішали.

Фото: TUT.BY