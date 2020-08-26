Ситуація в Білорусі знову погіршується - президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що влада Білорусі неадекватно реагує на протестувальників, а випадки насильства з боку силових структур знову почастішали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Делфі.

«У якийсь момент здалося, що насильства буде менше, намітився перехід до деескалації, але, на жаль, події останнього часу показують, що ситуація знову погіршується. Мабуть, чим більше страху у режиму, тим більш неадекватна реакція на ситуацію і тим грубіше поводження зі своїми людьми, підкреслюю - зі своїми людьми », - сказав Науседа.

Водночас він вважає, що у громадян Білорусі «хороша пам'ять і вони не забудуть того, що робилося щодо них».

Науседа також запевнив, що повідомлення білоруської влади про нібито посилення формувань НАТО в країнах Балтії і Польщі є недостовірними, а зміцнення збройних сил (ЗС) сусідньої держави на кордоні носить «показовий характер», для «внутрішнього ринку».

Міністерство оборони Білорусі в понеділок почало третій етап ретельної перевірки бойової готовності ЗС і оголосило повну бойову готовність в деяких військових підрозділах.

Білоруська правозахисна організація "Весна" в середу повідомила, що близько 50 осіб були затримані після протестів опозиції вчора в Мінську та кількох інших містах країни.

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У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.