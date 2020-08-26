Литва пропонує ввести санкції проти 118 посадовців Білорусі

Литва пропонує ввести санкції проти 118 посадовців Білорусі

Укрінформ
МЗС Литви пропонує запровадити національні санкції стосовно 118 посадових осіб Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і надмірне застосування сили проти мирних протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це заявила радник міністра Раса Якілайтене, пише Delfi.

"Міністерство закордонних справ передало Міністерству внутрішніх справ уточнений список. Зараз у ньому 118 осіб, на яких пропонується накласти санкції", - сказала вона.

Раніше МЗС пропонувало включити до списку санкцій президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 30 осіб.

Особам, включеним у "чорний список", буде заборонений в'їзд до Литви.

Остаточне рішення прийме міністр внутрішніх справ Ріта Тамашунене.

Євросоюз також обговорює можливість запровадження персональних санкцій стосовно посадових осіб Білорусі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що пройшли 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.

У ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

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