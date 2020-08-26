Литва пропонує ввести санкції проти 118 посадовців Білорусі

МЗС Литви пропонує запровадити національні санкції стосовно 118 посадових осіб Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і надмірне застосування сили проти мирних протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це заявила радник міністра Раса Якілайтене, пише Delfi.

"Міністерство закордонних справ передало Міністерству внутрішніх справ уточнений список. Зараз у ньому 118 осіб, на яких пропонується накласти санкції", - сказала вона.

Раніше МЗС пропонувало включити до списку санкцій президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 30 осіб.

Особам, включеним у "чорний список", буде заборонений в'їзд до Литви.

Остаточне рішення прийме міністр внутрішніх справ Ріта Тамашунене.

Євросоюз також обговорює можливість запровадження персональних санкцій стосовно посадових осіб Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що пройшли 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.

У ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.