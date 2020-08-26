Польща і Литва спрощують в'їзд для білорусів

У Польщі та Литві заявили про спрощення в'їзду для білорусів, незважаючи на обмеження щодо COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Як зазначається, кордони країн Євросоюзу для більшості білорусів як і раніше закриті через ситуацію з пандемією коронавірусу. Однак уряд Литви затвердив пропозицію, згідно з яким білоруси зможуть в'їхати на територію Литви, незважаючи на всі обмеження щодо COVID-19, але з «особливою гуманітарною політичною метою».

У посольстві Литви в Білорусі пояснили, що запити громадян для в'їзду на територію Литви з гуманітарною метою розглядаються індивідуально, рішення приймаються за наявності обґрунтованої інформації, яка б підтверджувала мету поїздки.

У МВС Литви пояснили, що дозволи на в'їзд з особливих гуманітарних причин у нинішній політичній ситуації можуть бути видані жертвам репресій або громадянам Білорусі, яких переслідують, активним членам опозиції.

Читайте також: Одинадцять білорусів попросили притулку в Литви

«Крім іншого, громадяни Білорусі можуть приїхати в Литву і подати заяву про надання притулку, якщо вони відчувають, що їх переслідують або існує реальна загроза їх безпеці та життю. Притулок у Литві надається відповідно до закону «Про правовий статус іноземців». Іноземці можуть подавати клопотання про надання притулку в пункті прикордонного контролю або на території Литви (в Державну прикордонну службу або Департамент міграції)», - пояснив глава відділу стратегічних комунікацій МВС Литви Міндаугас Баярунас.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловився про намір спростити для білорусів в'їзд у країну. Радник посольства Польщі в Мінську Аркадіуш Клембек зазначив, що поки що якихось рекомендацій, які конкретно категорії громадян потраплять під спрощений в'їзд, вони не отримували.

Тим часом Моравецький зазначив, що білоруси, які приїжджають у Польщу, дуже допомагають польській економіці, незалежно від того, студенти це чи робітники. Він додав, що спрощений в'їзд буде надано в тому числі для охочих навчатися в польських вишах. Ще є час, щоб розпочати заняття з 1 жовтня.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. У лікарню потрапили 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: Scanpix