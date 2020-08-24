Литва заявляє, що вертоліт з Білорусі порушив кордон - послу вручили ноту

Посол Білорусі Валерій Барановський був викликаний в МЗС Литви, де йому вручили ноту протесту у звязку з порушення державного кордону білоруським вертольотом.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Delfi.

МЗС заявило, що білоруський вертоліт Мі-24 під час запуску повітряних куль з території Литви у бік Білорусі порушив повітряний простір країни.

Глава міністерства Лінас Лінкявічюс указав, що свідками порушення кордону гвинтокрилом стали учасники акції солідарності з протестувальниками в Білорусі.

За даними МЗС Литви, білоруський Мі-24 порушив кордон біля селища Мядінінкай о 18:50 23 серпня.

Раніше міністерство оборони Білорусі заявило про провокації з боку Литви після того, як з її території був запущений зонд з восьми повітряних куль "з антидержавною символікою".

Зазначалося, що черговими силами ВПС і військ ППО 23 серпня близько 19.30 "була припинена провокація з боку Литовської Республіки в районі населеного пункту Волковщина Ошмянського району".

Як передає БЕЛТА, у міноборони уточнили, що завдяки діям екіпажів вертольотів Мі-24 зі складу чергових сил ППО політ повітряних куль був припинений без застосування зброї.

В оборонному відомстві Білорусі підкреслили, що льотчики не порушували повітряний простір Литви.

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Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.