Президент Литви назвав заяви Лукашенка щодо загроз НАТО безпідставними

Президент Литви Гітанас Науседа вважає висловлювання Олександра Лукашенка про зовнішні загрози Білорусі не мають під собою ніяких підстав.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Delfi.

На думку Науседи, мета таких висловлювань — відвернути увагу від внутрішніх проблем.

Свою позицію лідер Литви висловив після того, як в суботу Лукашенко заявив, що біля кордону країни був зафіксований "серйозний рух" сил НАТО та ввів в країні режим високої бойової готовності.

Читайте також: Лукашенко лякає білорусів зловмисними силами із Заходу

Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Фото: lrp.lt