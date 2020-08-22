Лукашенко лякає білорусів зловмисними силами із Заходу

Протести у Білорусі тривають майже два тижні

У п’ятницю-суботу, 21-22 серпня, Лукашенко лякав робітників звільненнями. За його словами, «зловмисні зовнішні сили» хочуть «відсікти» частину Білорусі. У суботу він був у Гродні у військовий формі та прийняв там низку жорстких рішень.

У п’ятницю в Мінську пройшла масштабна акція – активісти вишикувалися в ланцюг, протестуючи проти політичних репресій. Опівночі низка новинних сайтів була заблокована Мінінформом. Загалом усі чекають великого недільного Маршу.

Сковані одним ланцюгом

21 серпня. О 18:00 в Мінську почалася багатотисячна вулична акція «Ланцюг покаяння». Мета – заявити про неприпустимість насильства з боку силовиків до мирних демонстрантів і солідарність із постраждалими.

14-15-кілометровий живий «ланцюг» простягнувся через усе місто: символічно від меморіалу в Куропатах, де наприкінці 1980-х були знайдені поховання жертв сталінського терору, через вулиці Мірошниченка, Кольцова, площу Бангалор, Немиги, метро «Грушівка» – і аж до ізолятора на Окрестіна, куди масово звозили й де били демонстрантів і випадкових перехожих, затриманих після президентських виборів.

Частина людей тримали біло-червоно-білі прапори, які стали одним із символів протестів останніх двох тижнів. До деяких учасників акції підходили міліціонери з проханням розійтися. Мовляв, «ланцюг покаяння» не був узгоджений із місцевою владою, а тому його учасники можуть бути притягнені до адмінвідповідальності. Утім, нікого так і не затримали, акція відбулася мирно.

Водночас на дорогах виникали затори… За інформацією Nexta, активісти вмикали аварійний сигнал і виходили з машин. На вулиці Немиги в центрі Мінська до перекриття долучилися пішоходи, передає канал. Tut.by пише, що водії на деякий час припинили рух на перехресті біля станції метро «Академія наук»: «Вони зупинилися, незважаючи на зелений сигнал світлофора, і почали сигналити».

22 серпня. У суботу, напередодні великого недільного маршу (людей просять їхати до Мінська з усієї Білорусі) нових креативних акцій заявлено не було. Але й збавляти активність, тонус – погано. Тому повернулися до формату протесту «Жінки у білому», як минулого тижня. Вона розпочалася о 14:00.

Поганий, злий Держдеп і… хороший Кремль

На 13-й день білоруського протесту Лукашенко зустрівся з керівництвом силових структур та правоохоронного блоку. За інформацією наближених до Лукашенка журналістів, учасники зустрічі проаналізували ситуацію, що складається всередині Білорусі: «Актуалізували плани дій у разі різних сценаріїв розвитку обстановки. У тому числі з урахуванням можливої агресії ззовні».

Лукашенко назвав ситуацію в республіці своєю особистою проблемою, пообіцявши розв’язати її найближчими днями. Мирні акції протесту у великих містах Білорусі президент вважає західними провокаціями, а страйки на заводах – краще не помічати. Він упевнений, що проти республіки діють кілька центрів сил, де осіли «уряди у вигнанні», одним з них є недопущений до виборів опозиціонер Валерій Цепкало.

«Ми змушені це враховувати і жорстко чинити опір. Нікуди від цього не дінешся. Вони поставили собі за мету передусім цю територію відсікти – гродненську. Уже польські прапори вивісили недавно», – заявив Лукашенко, додавши, що в цих умовах він просто був змушений велику кількість військових перекинути в цей район. «Завтра ви побачите. Я туди полечу інспектувати». «Вони (з точки зору Лукашенко, це… «США) планують все це і направляють, а європейці підіграють, – переконаний він. – Сказано так – зроблять так. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають їздити й літаки літати…»

Тож зовсім не дивно, що Сполучені Штати потрапили в список «зловмисних зовнішніх сил». Очевидно, таким чином Лукашенко сподівається привернути увагу Кремля. Зрештою, каже про це прямим текстом: «Атакують Росію насамперед, але хочуть «зім’яти» Білорусь, але Білорусь і Росія дадуть відсіч. Є договір відповідний у рамках ОДКБ і Союзної держави».

…Спочатку Лукашенко відвідав військовий полігон під Гродним та вкотре розказав про своє бачення ситуації в країні та навколо – «пересунення військ НАТО до кордонів». Отже, білоруські військові готуються до проведення комплексного тактичного навчання на гродненському напрямку. Тут же на нараді з керівництвом силового блоку Лукашенко заявив, що «вперше за чверть століття прийняв найсерйозніше рішення, привівши основні частини ЗС у повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок».

Слідом – новина, начебто мирна, але теж бойова. Лукашенко назначив новим губернатором Гродненської області Володимира Караника, який раніше керував білоруським МОЗом.

Після початку протестів 9-10 серпня Караник кілька разів спілкувався з протестувальниками, взаєморозуміння не сталося – його проводжали криками «Ганьба!» Що для Лукашенка – найкраща атестація для управління непростою для нього Гродненською областю. Раніше, протягом 14-18 серпня, у Гродному було досягнуто згоди про координацію дій між місцевою владою і демонстрантами. Але пізніше режим був знову посилений – до рівня загальнобілоруського.

Ну й на десерт. На «бюджетному мітингу» в Гродному Лукашенко сказав, що доручає закрити з понеділка страйкуючі підприємства, а вже потім «розберемося, кого запросити [туди працювати]».

Координаційна рада, інтелігенція і спортсмени

Опозиція і протестувальники намагаються «достукатися» до влади. Наведемо для прикладу гармонійну трійцю: Координаційна рада – представники інтелігенції – спортсмени із заводу.

Перші – КР – закликали держслужбовців країни висловити свою позицію про те, що відбувається в країні та допомогти налагодити діалог із суспільством, аби позитивно вплинути на ситуацію: «Зараз це важливо… Заперечення проблем або виключно силові методи їх розв’язання не приведуть нашу країну ні до чого хорошого».

Другі – колектив Національного історичного архіву – закликали керівництво країни: «Забезпечити громадянам дотримання прав і свобод, гарантованих Конституцією Республіки Білорусь… Дати правову оцінку порушенням, допущеним у ході виборчої кампанії, провести розслідування і дати оцінку фактам побиття учасників акцій протесту й насильства щодо осіб, затриманих за участь у них, а також діям, що призвели до загибелі демонстрантів… Звільнити з місць примусового утримання учасників акцій протесту та зупинити застосування насильства з боку представників органів правопорядку».

Ну й треті – спортсмени Мозирського НПЗ (одного з провідних у країні – ред.) відкинули тези й визначення, які висувають Лукашенко та його силовики: «Ми не алкоголіки, не наркомани, не малолітки, не вівці… На жаль, після 9 серпня 2020 року свято вибору президента Білорусі плавно перейшло у криваве протистояння силового сектору й мирного народу – з тієї причини, що в нас украли голоси. Ми хочемо змін!».

У п’ятницю пізно ввечері Міністерство інформації Білорусі ухвалило рішення заблокувати доступ до низки ресурсів, зокрема й опозиційних. Відповідне розпорядження від Мінінформу отримали мобільні оператори МТС та Белтелеком, повідомляє Белсат. Заблокованими виявилися, зокрема, Euroradio, Belsat, Tribuna, Платформа «Голос», Zubr, The Village та інші. Загалом доступу не мають понад 70 сайтів! (Тут варто нагадати, що в день президентських виборів – 9 серпня – по всій республіці почалися проблеми з доступом до інтернету, передусім до чатів і соцмереж. Проблеми також зберігалися протягом 10 і 11 серпня. Тоді влада заявила про DDoS-атаки з-за кордону (а ми тут ні при чому, це все «вони»). Та білоруси не розгубилися й почали масово обходити блокування за допомогою сервісів VPN.

Куди зникають люди?.. У відповідь на опубліковані ЗМІ списки затриманих і зниклих без вісти, в МВС Білорусі визнали, що з 9 серпня до органів внутрішніх справ по всій країні «надійшли сотні звернень і заяв громадян про безвісне зникнення їхніх родичів і знайомих». У відомстві зазначили, що багато хто вже знайдений. Але слідом назвали серед «версій» зникнення людей дві особливо яскраві: «раптово без попередження виїхали за кордон»; «ведуть асоціальний спосіб життя». Ні перевірити, ні підтвердити, ні спростувати… До речі, нещодавно хлопець, який пішов з «органів» розповів, що їм усім кажуть, що протестують самі наркомани й алкаші.

Кількома рядками

Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки РФ, переважно щодо ситуації у Білорусі.

У Мінську затримали та депортували кореспондентів Московського бюро «Радіо Свобода», заборонивши їм в’їзд у країну на п’ять років.

В ООН закликали владу Білорусі негайно звільнити всіх, хто був незаконно затриманий під час акцій протесту, і припинити затримувати людей за реалізацію їхніх прав на свободу мирних зібрань.

Viber закрив офіс у Мінську через арешт двох співробітників та побиття одного з них і заявив, що якщо ситуація в країні не поліпшиться, то компанія призупинить інвестування у Білорусь.

Член Координаційної ради опозиції, відомий білоруський художник і дизайнер Володимир Цеслер виїхав з Білорусі з міркувань безпеки.

Мирослав Ліскович