У Білорусі заблокували доступ до близько 70 сайтів

Міністерство інформації Білорусі прийняло рішення заблокувати доступ до низки ресурсів, зокрема й опозиційних.

Відповідне розпорядження від мінінформації отримали мобільні оператори МТС та Белтелеком, передає Укрінформ із посиланням на Белсат.

Заблокованими виявились, зокрема, "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат," The Village та інші. Загалом доступу немає до понад 70 сайтів.

Як зазначає "Белсат", такого масового блокування у Білорусі ще не було.

Як пише tut.by, до списку обмежених ресурсів "на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь" від 21 серпня включено ще багато сайтів.

Список ресурсів недоступний для перегляду звичайними користувачами, але він доступний для Інтернет-провайдерів та хостинг-провайдерів. Один з них підтвердив цю інформацію tut.by.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

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Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.