Затриманих у Мінську журналістів Радіо Свобода депортують

Журналістів російської служби Радіо Свобода Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова, затриманих в Мінську в п'ятницю, 21 серпня, депортують в Росію.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Радіо Свобода.

Сьогодні вдень журналісти російської служби Радіо Свобода Юлія Вишневецька і Андрій Кисельов були зупинені в Мінську для перевірки документів, після чого їх доставили в Партизанський РУВС міста. Через кілька годин білоруська влада винесла рішення депортувати журналістів - в супроводі представника російського консульства - назад в Росію.

Вишневецька і Кисельов - співробітники московського бюро Радіо Свобода. Перед їхнім від'їздом до Мінська редакція запросила в Міністерстві закордонних справ Республіки Білорусь офіційний дозвіл на акредитацію своїх співробітників для роботи на території країни.

Як повідомлялося в четвер, влада Білорусі заборонила в`їзд в країну прибулих в аеропорт Мінська телерепортерів Естонської телерадіомовної корпорації (ERR) Вахура Лаурі і Антона Алексєєва. Вони подавали заяву на акредитацію на домашній сторінці МЗС Білорусі, але на відміну від попередніх клопотань, розгляд цієї заяви сповільнився.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти їхніх офіційних результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.