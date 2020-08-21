Лукашенко підтвердив роботу російських пропагандистів на ТБ у Білорусі

Як передає Укрінформ, про це він повідомив БЕЛТА сьогодні.

«Я попросив росіян: дайте нам 2-3 групи журналістів про всяк випадок. Це 6 або 9 осіб з найбільш просунутого телебачення. І наша молодь нехай подивиться, як працюють. Слухайте, ці 2-3 групи ще не приїхали, а половина тих, які постились і бігали навколо Білтелерадіокомпанії, - назад. Я кажу: ну гаразд, сьогодні візьмемо назад. Хто завтра піде - не приймаємо», - сказав Лукашенко.

За його словами, наразі ситуація на білоруському телебаченні стабілізувалася.

«Нормально, ситуація стабілізувалася. Хто хоче, той працює. Хто не хоче, той не працює. А росіян я навіть запросив: дайте мені одну групу в пул Президента, щоб бачили, як вони працюють. І я знаю цих людей. Телебачення нормальне», - додав він.

Раніше білоруське бюро «Радіо Свобода» повідомило, що співробітників білоруської державної телекомпанії «Білтелерадіокомпанія», які підтримали протести в країні, замінюють співробітниками російського пропагандистського каналу Russia Today.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.

Фото: БЕЛТА