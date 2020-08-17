У Білорусі з державної телерадіокомпанії звільнили ведучих, які підтримали протести

Звільнені співробітники державної телерадіокомпанії з Гродно напередодні підтримали масові протести у Білорусі та заявили, що готові надати майданчик для об'єктивного висвітлення подій.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Було звільнено трьох журналістів Дмитра Чекана, Дмитра Лютомського та Сергія Гадзеєва.

Офіційно співробітники телерадіокомпанії страйк не оголошували, тому що вважають, що можуть бути корисні в наданні правдивої інформації. Втім зараз телерадіокомпанія фактично страйкує, в ефір виходять тільки новини про погоду.

У соціальних мережах ТРК з'явилося звернення до голови Національної телерадіокомпанії Білорусі Івана Ейсманта.

Співробітники заявили, що обурені тим, що відбувається у Білорусі: грубими порушеннями під час виборчої кампанії; порушенням прав та свобод громадян Білорусі; тиском на журналістів, цензурою в державних ЗМІ.

«Тепер ми готові надати майданчик для конструктивного діалогу на радіо та телебаченні, як прихильникам, так і тим, хто не згоден з чинною владою», - заявили журналісти.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.