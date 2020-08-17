Очільник МОЗ Білорусі втік від протестувальників під вигуки "Ганьба!"

Очільник Міністерства охорони здоров’я Білорусі Володимир Караник втік від протестувальників під вигуки «Ганьба!».

Як передає Укрінформ, відео події опублікував у своєму Телеграм-каналі портал Tut.by.

Зазначається, що медики вимагали від керівника МОЗ пустити їх до затриманих учасників масових акцій протесту.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Фото: nesvizh-news.by