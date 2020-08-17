Очільник МОЗ Білорусі втік від протестувальників під вигуки

Очільник МОЗ Білорусі втік від протестувальників під вигуки "Ганьба!"

Укрінформ
Очільник Міністерства охорони здоров’я Білорусі Володимир Караник втік від протестувальників під вигуки «Ганьба!».

Як передає Укрінформ, відео події опублікував у своєму Телеграм-каналі портал Tut.by.

Зазначається, що медики вимагали від керівника МОЗ пустити їх до затриманих учасників масових акцій протесту.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Фото: nesvizh-news.by

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