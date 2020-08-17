У Мінську затримали співробітників заводу, з якими сперечався Лукашенко

У Мінську затримали співробітників Мінського заводу колісних тягачів, з якими вступив у словесну перепалку Олександр Лукашенко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Вясна.

Правозахисникам "Вясни" повідомили про затримання Андрія Судаса, працівника Мінського заводу колісних тракторів. Як стало відомо згодом, ще декілька працівників заводу також були затримані.

Вони пробули у Заводському райвідділі міліції кілька годин, потім їх відпустили. Відомо, що саме запис розмови з Лукашенком на заводі, який нібито зробив Судас, викликав обурення.

Вранці 17 серпня президент Олександр Лукашенко відвідав МЗКТ, де він звернувся до працівників, які вимагають його відставки. Після зустрічі між Лукашенком та кількома робітниками сталася словесна перепалка.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже тиждень тривають масові акції громадян проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Фото Valery Sharifulin/TASS/Scanpix/Leta