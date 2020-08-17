Лукашенко заявив, що учасники протестів навмисно провокували силовиків

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що більшість затриманих учасників масових протестів цілеспрямовано планували заворушення, причому ще в день виборів, до закриття дільниць для голосування.

Про це він повідомив на зустрічі з працівниками «Мінського заводу колісних тягачів» (МЗКТ), повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

«Потрібен був привід для того, щоб ви кричали: «Іди!». Гарний привід. Хоча не без того, ви знаєте, що я доручив розібратися із кожним фактом. Не без того, що хтось потрапив під цю роздачу», - заявив Лукашенко.

За його словами, застосування сили до демонстрантів стало наслідком провокацій з боку деяких учасників вуличних акцій. Зокрема, наголосив він, одному з правоохоронців зламали хребет.

«На провокації відповідатимемо належним чином. Заспокойтеся. Якщо у когось є діти, візьміть голову в руки і зрозумійте, що ніколи військова людина вам не пробачить, коли ви її б'єте в спину на автомобілі. Я прохав до цих подій: не провокуйте їх. Вони будуть захищати свої сім'ї, на які сьогодні йде тиск через соціальні мережі», - наголосив Лукашенко.

Він також закликав передати всім, що «вмовляти» влада нікого не буде.

«Сьогодні треба думати не айфоном-телефоном, а мізками. Думайте! Ви передайте всім, що ніхто нікого вмовляти не буде. Все. Настав той рубіж, що якщо ви його перетнете - господь з вами. Якщо ви вивалите на вулиці, ми перетерпимо. Якщо ви підете ломити - відповісте. Ось вам чоловіча розмова», - заявив він.

Лукашенко також сказав, що влада у Білорусі ніколи не впаде.

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"Вони (противники чинної в Білорусі влади - ред.) людей отруїли соцмережами. І в декого склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти", - заявив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів поспіль тривають протести громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики застосовують проти учасників протестів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів. Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, аби країна «заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм».