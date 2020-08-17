Лукашенко заявив, що учасники протестів навмисно провокували силовиків

Лукашенко заявив, що учасники протестів навмисно провокували силовиків

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що більшість затриманих учасників масових протестів цілеспрямовано планували заворушення, причому ще в день виборів, до закриття дільниць для голосування.

Про це він повідомив на зустрічі з працівниками «Мінського заводу колісних тягачів» (МЗКТ), повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

«Потрібен був привід для того, щоб ви кричали: «Іди!». Гарний привід. Хоча не без того, ви знаєте, що я доручив розібратися із кожним фактом. Не без того, що хтось потрапив під цю роздачу», - заявив Лукашенко.

За його словами, застосування сили до демонстрантів стало наслідком провокацій з боку деяких учасників вуличних акцій. Зокрема, наголосив він, одному з правоохоронців зламали хребет.

«На провокації відповідатимемо належним чином. Заспокойтеся. Якщо у когось є діти, візьміть голову в руки і зрозумійте, що ніколи військова людина вам не пробачить, коли ви її б'єте в спину на автомобілі. Я прохав до цих подій: не провокуйте їх. Вони будуть захищати свої сім'ї, на які сьогодні йде тиск через соціальні мережі», - наголосив Лукашенко.

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Він також закликав передати всім, що «вмовляти» влада нікого не буде.

«Сьогодні треба думати не айфоном-телефоном, а мізками. Думайте! Ви передайте всім, що ніхто нікого вмовляти не буде. Все. Настав той рубіж, що якщо ви його перетнете - господь з вами. Якщо ви вивалите на вулиці, ми перетерпимо. Якщо ви підете ломити - відповісте. Ось вам чоловіча розмова», - заявив він.

Лукашенко також сказав, що влада у Білорусі ніколи не впаде.

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"Вони (противники чинної в Білорусі влади - ред.) людей отруїли соцмережами. І в декого склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти", - заявив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів поспіль тривають протести громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики застосовують проти учасників протестів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

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Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів. Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, аби країна «заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм».

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