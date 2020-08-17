Лукашенко: Доки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає здійснювати перерозподіл владних повноважень у країні через конституційний процес, а не через вуличні акції.

Як передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА, про це він заявив сьогодні під час спілкування з працівниками "Мінського заводу колісних тягачів" (МЗКТ).

Лукашенко нагадав, що зараз триває робота над варіантами зміни Конституції країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень. "Не можна цю Конституцію віддавати незрозуміло кому. Тому що буде біда", - наголосив він.

Лукашенко запевнив, що готовий в цьому плані поділитися президентськими повноваженнями. "Але не під тиском і не через вулицю", - заявив він.

Натомість, як повідомляє телеграм-канал TUT.by, Лукашенко заявив: "Ви говорите про несправедливі вибори і хочете провести справедливі?... Відповідаю вам на це питання. Ми провели вибори. Доки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".

Телеграм-канал NEXTA Live пише, що робітники МЗКТ перед Лукашенком кричать "Іди", "Ганьба", "Лукашенка в автозак".

Також наголошується, що в Білорусі масово відключають інтернет, працює тільки через Psiphon і VPN.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі в наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм».