Співробітники Білоруської телерадіокомпанії і ряду підприємств вийшли на страйк

Співробітники "Білтелерадіокомпанії" та низки підприємств вийшли в понеділок, 17 серпня, на страйк.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на TUT.BY.

Як зазначається, перед цим співробітники «Белтелерадіокомпанії» підписали повідомлення, адресоване керівнику компанії Івану Ейсмонту. У ньому вони вимагають визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв'язнів, скасувати цензуру в ЗМІ. Його поки що підписали більш як 55 людей. У компанії працює 1,5 тисячі осіб.

Серед тих, хто вийшов на страйк — режисери, оператори, і ті, хто минулого тижня написав заяву про звільнення. Вони стоять із плакатами "Я/ми за чесні новини".

Присутні обговорюють учорашній ефір, під час якого повідомлялося, що на мітинг за Олександра Лукашенка вийшли 70 тисяч людей.

""Головний ефір учора" - це ж просто знущання, які 70 тисяч? Ну що це таке? Чому не можна показати об'єктивно?", - обговорюють учорашні цифри присутніх на мітингу за Лукашенка співробітники Білтелерадіокомпанії.

Крім цього, до страйку приєдналися різні підприємства Білорусі. Про свої наміри заявили в тому числі промислові гіганти - "Білоруськалій", "Нафтан", Мінський завод колісних тягачів, Мінський тракторний завод, Білоруський металургійний завод.

Серед вимог - припинити насильство з боку силовиків і притягнути до відповідальності винних, складення повноважень Олександра Лукашенка, визнання виборів нелегітимними і призначення нових, звільнення політв'язнів. Влада не поспішає йти на поступки. У цій ситуації працівники підприємств заявляють, що відстоюватимуть свої громадянські права через страйки й акції солідарності.

Раніше на Телеграм-каналі NEXT Live з'явилося повідомлення про те, що в Білорусі з 17 серпня оголошується загальнонаціональний страйк "до дотримання вимог народу".

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже декілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, що поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Фото: TUT.BY