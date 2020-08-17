Білоруські протестувальники виклали свій план дій на понеділок

На сьогодні та на наступні дні до виконання своїх вимог в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк, до якого протестувальники закликають всі підприємства країни.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у телеграм-каналі NEXTA.

Відтак мітингарі вимагають, аби правоохоронці відпустили всіх політичних ув'язнених і затриманих під час мирних акцій та правди про зниклих безвісти, аби Лукашенко пішов, а також чесного і відкритого суду над карателями та садистами.

До виконання цих вимог вони оголосили загальнонаціональний страйк, приєднатися до якого кличуть всі підприємства країни. Робочі колективи Білорусі також закликали сформувати страйкоми, які офіційно будуть представляти їхні інтереси.

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На понеділок оголошено наступні акції:

Мінськ. 10:00. Якщо Лукашенко приїде на МЗКТ, учасники протесту закликають всіх робочих з інших підприємств підійти до колег і підтримати їх.

О 18:00 учасники протесту планують зайняти площу Незалежності разом з Проспектом і почати сидячий страйк. Так вони планують робити до виконання їхніх вимог.

По всій країні о 18:00 робітники всіх підприємств і жителі міста йдуть в центр, де в останній раз викликають "мера на килим".

"Якщо мер відмовляється публічно підтримати народні вимоги, страйкоми та жителі міста мають повне право не визнавати його більше владою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більше 6 тисяч осіб, є загиблі.