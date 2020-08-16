У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк

У Білорусі з 17 серпня оголошується загальнонаціональний страйк.

Про це сказано на телеграм-каналі NEXT Live, передає Укрінформ.

"Із завтрашнього дня оголошується загальнонаціональний страйк до дотримань вимог народу!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що білоруське державне телебачення вперше показало протести.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Білорусі Мінську 16 серпня тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест президенту Олександру Лукашенку, і закликають його піти у відставку. За деякими даними, число учасників акції перевищує 200 тисяч.

Акції протесту проходять і в інших населених пунктах Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%.

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У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більше 6 тисяч осіб, є загиблі.

Фото: Ольга Шукайло/TUT.BY