У Мінську вже понад 100 тисяч мітингувальників вимагають відставки Лукашенка
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Радіо Свобода.
Нині протестувальники у Мінську зайняли всю територію біля музею Великої Вітчизняної війни, парку Перемоги, проспекту Перемоги та навколишніх вулиць. Саме в цих місцях 9 серпня відбулися перші сутички з силовиками.
Не передать словами! pic.twitter.com/CQ3Mi2PhpZ— Svirsky1 (@svirsky1) August 16, 2020
"Понад 100 000 учасників Маршу свободи зібралися біля стели "Мінськ - місто-герой", - йдеться у повідомленні.
Демонстранти несуть два 100-метрові біло-червоно-білі прапори. Атмосфера піднесена. У розмові з журналістами люди кажуть, що хочуть нових виборів та суду над тими, хто бив і вбивав людей на акціях протесту, а також вимагають відставки Лукашенка і заявляють про його "хамське" ставлення до влади і народу.
Протестувальники сподіваються, що завтра протест підтримають фабрики та заводи країни.
Водночас, за даними Телеграм-каналу NEXT Live, у Марші свободи у Мінську беруть участь понад 200 тисяч людей.
Раніше у столиці Білорусі відбувся провладний мітинг, перед учасниками якого виступив Лукашенко. Державні ЗМІ заявляли про понад 70 тисяч присутніх.
Акції протесту проходять і в інших населених пунктах Білорусі.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.
Фото: .Twitter