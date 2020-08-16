У Мінську вже понад 100 тисяч мітингувальників вимагають відставки Лукашенка

У столиці Білорусі Мінську понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест президенту Олександру Лукашенку і закликають його піти у відставку.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Радіо Свобода.

Нині протестувальники у Мінську зайняли всю територію біля музею Великої Вітчизняної війни, парку Перемоги, проспекту Перемоги та навколишніх вулиць. Саме в цих місцях 9 серпня відбулися перші сутички з силовиками.

"Понад 100 000 учасників Маршу свободи зібралися біля стели "Мінськ - місто-герой", - йдеться у повідомленні.

Демонстранти несуть два 100-метрові біло-червоно-білі прапори. Атмосфера піднесена. У розмові з журналістами люди кажуть, що хочуть нових виборів та суду над тими, хто бив і вбивав людей на акціях протесту, а також вимагають відставки Лукашенка і заявляють про його "хамське" ставлення до влади і народу.

Протестувальники сподіваються, що завтра протест підтримають фабрики та заводи країни.

Водночас, за даними Телеграм-каналу NEXT Live, у Марші свободи у Мінську беруть участь понад 200 тисяч людей.

Раніше у столиці Білорусі відбувся провладний мітинг, перед учасниками якого виступив Лукашенко. Державні ЗМІ заявляли про понад 70 тисяч присутніх.

Акції протесту проходять і в інших населених пунктах Білорусі.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.

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