На мітинг проти влади у Мінську вийшли десятки тисяч людей

Мирні акції протесту тривають у Мінську та інших містах Білорусі вже восьмий день.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що на "Марші свободи" у Мінську з'явився великий 100-метровий білоруський прапор, люди рухаються колонами до Стели.

Згідно з даними порталу Tut.by, на акцію опозиції у центрі Мінська зібралися десятки тисяч людей. Протестувальники скандують: "Віримо, можемо, переможемо!", "Лукашенка до автозаку!".

Раніше повідомлялося про проведений у неділю у столиці Білорусі провладний мітинг на підтримку чинного президента Олександра Лукашенка, де виступив і він сам.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.

Фото: Радіо Свобода