У Мінську опозиціонери вийшли на акцію: люди рухаються до центру міста

У неділю, 16 серпня, опозиціонери вийшли на «Марш свободи» з вимогою до президента Олександра Лукашенка піти у відставку, звільнити усіх політв’язнів, яких затримали на мирних мітингах, та покарати винних у тортурах та вбивствах протестувальників.

Як передає Укрінформ, на кадрах Радіо Свобода у YouTube - люди з прапорами Білорусі та гаслами «Живе Білорусь» та «Йди» масово направляються з різних районів Мінська до центру міста.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.

Фото: Sergei Gapon/AFP via Getty Images