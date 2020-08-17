Лукашенко прилетів на завод, куди прямують колони протестувальників - ЗМІ

На Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ) прибув Олександр Лукашенко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал TUT.by.

Зазначається, що він прилетів на гелікоптері.

Прекрасно, Лукашенко приехал на завод, думал, что сейчас всех успокоит. А рабочие его прямо на трибуне и освистали. Волшебно. pic.twitter.com/WscZ9GjTdZ — Андрей Пивоваров (@brewerov) August 17, 2020

Тим часом до підприємств стягуються працівники інших заводів, серед них «Мінського тракторного заводу» і «Мінського електротехнічного заводу».

Також телеграм-канал NEXTA Liveповідомляє про те, що величезна колона людей прямує до МЗКТ.

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За деякими даними кількість людей у колоні досягає 10 тис. осіб. Колона протестувальників скандує «Уходи» і «Жыве Беларусь».

Як пише БЕЛТА, Лукашенко прокоментував заклики до страйків на підприємствах. "Я знаю, незважаючи на те, що деякі бродять. Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 (людей - ред.) погоду не роблять, по-перше. По-друге, потрібно розуміти, що "поганий" президент тримав зайву чисельність, щоб людей не викидали на вулицю. Виходити потрібно з цього. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати, що ж, ми їх не змусимо", - прокоментував Лукашенко.

Раніше на Телеграм-каналі NEXT Live з'явилося повідомлення про те, що в Білорусі з 17 серпня оголошується загальнонаціональний страйк "до дотримання вимог народу".

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До страйку приєдналися різні підприємства Білорусі. Про свої наміри заявили в тому числі промислові гіганти - «Білоруськалій», «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, БМЗ. Також страйкують співробітники «Белтелерадіокомпанії».

Серед вимог - призупинити насильство з боку силовиків і притягнути до відповідальності винних, складення повноважень Лукашенка, визнання виборів нелегітимними і призначення нових, звільнення політв'язнів. Влада не поспішає йти на поступки. У цій ситуації працівники підприємств заявляють, що відстоюватимуть свої громадянські права через страйки й акції солідарності.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі на майбутні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.