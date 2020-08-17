Макрон закликає ЄС підтримати мирні протести у Білорусі

Європейський Союз повинен підтримати мирні протести в Білорусі після президентських виборів у країні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Європейський Союз повинен продовжувати мобілізацію разом із сотнями тисяч білорусів, які мирно виступають за повагу своїх прав, свободи і суверенітету», – наголосив він.

На сайті Кремля повідомлялося, що 12 серпня в ході телефонної розмови лідери Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін обговорили ситуацію в Білорусі. Деталі розмови не наводилися.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Фото: CHRISTIAN HARTMANN/DPA