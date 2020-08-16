НАТО відреагувало на заяву Лукашенка про "нарощування сили" біля кордонів з Білоруссю
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву речниці НАТО.
«У регіоні не відбувається нарощування потужності НАТО. Багатонаціональна присутність НАТО у східній частині Альянсу не загрожує жодній країні. Це робиться суто з оборонною метою, пропорційно та спрямовано на запобігання конфліктам і збереження миру", - заявила представниця Альянсу.
Вона додала, що в Альянсі уважно стежать за ситуацією у Білорусі.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Лукашенко на мітингу своїх прихильників заявив, що натівські танки та літаки розміщені за 15 хвилин ходу від кордонів Білорусі, а біля західних кордонів республіки триває "нарощування військової потужності" НАТО.
9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У країні розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування.
В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.
Фото: НАТО