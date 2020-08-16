НАТО відреагувало на заяву Лукашенка про "нарощування сили" біля кордонів з Білоруссю

У НАТО спростували заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито нарощування Альянсом військової потужності біля кордонів країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву речниці НАТО.

«У регіоні не відбувається нарощування потужності НАТО. Багатонаціональна присутність НАТО у східній частині Альянсу не загрожує жодній країні. Це робиться суто з оборонною метою, пропорційно та спрямовано на запобігання конфліктам і збереження миру", - заявила представниця Альянсу.

Вона додала, що в Альянсі уважно стежать за ситуацією у Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Лукашенко на мітингу своїх прихильників заявив, що натівські танки та літаки розміщені за 15 хвилин ходу від кордонів Білорусі, а біля західних кордонів республіки триває "нарощування військової потужності" НАТО.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У країні розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.

Фото: НАТО