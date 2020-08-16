Лукашенко звинуватив НАТО в нарощуванні присутності на кордоні з Білоруссю

Олександр Лукашенко, який очолює Білорусь з 1994 року, звинуватив НАТО у нарощуванні військової присутності на кордоні з Білоруссю, а керівництво України - у відсутності підтримки.

Про це він сказав під час виступу на мітингу на його підтримку, повідомляє Укрінформ з посиланням на портал TUT.by.

"Хтось хоче нових виборів. За вікно подивіться: танки та літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно! Натовські війська гусеницями брязкають біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни: Литва, Латвія , Польща. І на жаль, наша рідна Україна та її керівництво наказують провести нам нові вибори ", - цитує білоруського президента портал.

За словами Лукашенка, він "попереджав, вибори будуть цікавими, а після виборів буде ще цікавіше; як у воду дивився".

Він також заявив: "Занапастите не Лукашенка - занапастите першого президента, це буде початок вашого кінця".

За даними БЕЛТА, на мітингу на підтримку Лукашекна зібралося більше 70 тисяч людей.

Раніше білоруські ЗМІ повідомляли про те, що до Мінська примусово звозять держслужбовців для участі у провладному мітингу.

Як повідомлялося, МЗС України заявив, що офіційні результати виборів "не викликають довіри у білоруському суспільстві", і Україна в цілому поділяє позицію Європейського Союзу.

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6 тис. осіб, є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тіхановська - 10,09%.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства стосовно протестуючих.