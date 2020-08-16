Лукашенко взяв участь у мітингу, організованому на його підтримку

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на мітинг, організований на його підтримку на площі Незалежності у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція БЕЛТА.

ЗМІ зазначає, що метою акції є "збереження миру, спокою та безпеки у Білорусі".

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.