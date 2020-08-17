Українські депутати погодили декларацію в ПАРЄ щодо Білорусі з МЗС та групою "Балтік+"

Ініційована головою постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи декларація щодо подій у Білорусі була попередньо погоджена з Міністерством закордонних справ України та групою "Балтік+".

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом і член Постійної делегації у ПАРЄ, народний депутат від «Слуги народу» Марія Мезенцева в етері телеканалу "Україна 24" у понеділок, 17 серпня.

"Ця декларація, яка була підписана абсолютною більшістю наших представників у Парламентській асамблеї Ради Європи, вона була попередньо погоджена з нашими колегами з Міністерства закордонних справ України, а також із групою країн "Балтік+". Тому ми говоримо не тільки про теперішній стан подій, а й про майбутнє. Також ми бачимо певну кореляцію і багато чого цікавого відбувається зараз у сенсі реагування в Офісі Президента на події в Білорусі. Тому ця декларація була такою об'єднавчою платформою для нас", - зазначила Мезенцева.

За її словами, позиція Офісу Президента стосовно подій у Білорусі наразі посилилася, а сам глава Української держави поводиться "дуже потужно".

"Наш лідер - Президент Зеленський вже поводить себе дуже потужно, я вважаю, і взагалі позиція Офісу Президента підсилилася. Якщо ви пам'ятаєте, на самому початку протестів вона була дуже поміркованою. Але зараз лідер Білорусі починає почергово звинувачувати то Чехію, то окремі країни Євросоюзу, то Україну у втручанні в їхні внутрішні справи. А давайте запитаємо, чому немає звинувачень щодо Росії", - зазначила політик.

Водночас Мезенцева акцентувала увагу на підготовці пакету персоналізованих санкцій проти посадовців Білорусі, які розробляє робоча група міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

"На мою особисту думку, протягом цього робочого тижня ми будемо мати опублікований список таких санкцій", - сказала парламентарій.

Окрім того, вона прокоментувала й заяву про події в Білорусі, підписантами якої виступили окремі депутати з фракції "Слуга народу", котрі закликають Президента України Володимира Зеленського, зокрема, погодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи, усіх її органів, груп і підгруп з території Білорусі до іншої держави, а уряд - переглянути структуру торгівлі з Білоруссю.

"Вважаю більш доцільним робити це в рамках публічних заяв певних статусів. Наприклад, як ми зробили це в якості делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи", - уточнила Мезенцева.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні керівник постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько ініціювала декларацію щодо подій у Білорусі.

Цю декларацію підтримала більшість членів делегації України в ПАРЄ. Крім того, документ підписали іноземні партнери України а ПАРЄ - це голови делегацій Естонії Марія Юферева-Скуратовскі, Латвії Інесе Лібіня-Егнере, Литви Альгірдас Буткевічюс та Великої Британії Роджер Гейл.

Зокрема, підписанти заявляють, що кампанія з виборів президента Білорусі, голосування 9 серпня та підрахунок голосів "не відповідають міжнародним виборчим стандартам, проводилися з масовими порушеннями прав і свобод громадян і не відображають вільного волевиявлення білоруського народу".

У документі також засуджується застосування насильства до учасників мирних зібрань у білоруських містах.

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисяч осіб, є загиблі.

Водночас 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.