Євросоюз підтримує вимоги протестувальників у Білорусі — Боррель

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білоруських протестувальників у їх вимогах.

Про це він написав у Twitter.

"Сотні тисяч білорусів вийшли сьогодні на мирну демонстрацію з вимогами звільнення політичних в'язнів, судового переслідування винних в жорстокості поліції та справжніх виборів. ЄС підтримує білоруський народ", - йдеться у дописі.

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Читайте також: Білоруські протестувальники виклали свій план дій на понеділок

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Фото: College of Europe in Natolin