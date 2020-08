Євросоюз підтримує вимоги протестувальників у Білорусі — Боррель

Про це він написав у Twitter.

"Сотні тисяч білорусів вийшли сьогодні на мирну демонстрацію з вимогами звільнення політичних в'язнів, судового переслідування винних в жорстокості поліції та справжніх виборів. ЄС підтримує білоруський народ", - йдеться у дописі.

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people.