В МЗС Німеччини розповіли, які готують санкції проти білоруської влади

Санкції Євросоюзу щодо Білорусі будуть спрямовані проти людей, причетних до маніпуляцій з виборами і насильства над протестуючими і не принесуть шкоди населенню.

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає Deutsche Welle.

"Мова йде не про економічні санкції, які вразили б насамперед білоруське населення. Ми хочемо цілеспрямовано покарати окремих осіб, які були залучені до маніпуляції з виборами та насильство над демонстрантами", - сказав Маас.

Він також додав, що зараз готується відповідний санкційний список.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

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Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.