Євросоюз не визнав підсумки виборів у Білорусі та готує санкції

Міністри закордонних справ країн ЄС не визнали результати президентських виборів у Білорусі та вирішили розпочати розробку санкцій проти посадових осіб країни, що винні у фальсифікаціях та у насильстві проти учасників протесту.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на запис Високого представника ЄС Жозепа Борреля, який він зробив на власній сторінці в мережі Twitter за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу.

«Завершили добре та конструктивне засідання Ради ЄС із закордонних справ. Східне Середземномор’я: Повна солідарність з Грецією/Кіпром; заклик до Туреччини здійснити негайну деескалацію та повернутися до діалогу. Білорусь: ЄС не прийняв результати виборів. Робота розпочинається над санкціями проти тих, хто відповідальний за насильство і фальсифікації», - йдеться у повідомленні.

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Як вже повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Поліція застосовує проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано більше 7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, надходять повідомлення про випадки загибель.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка, за даними незалежних екзіт-полів, виграла вибори, знаходиться у Литві. Вона сьогодні заявила, що набрала до 70 відсотків голосів під час голосування та закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити акції мирного протесту проти фальсифікації виборів.

Фото: College of Europe in Natolin