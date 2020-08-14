Міністри ЄС погодились дати "зелене світло" санкціям проти Білорусі

Міністри закордонних справ країн - членів ЄС погодилися розпочати процедуру запровадження санкцій щодо посадовців у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Очільники МЗС країн ЄС погодилися дати «зелене світло» санкціям проти Білорусі. Робочі групи складуть списки», — написав Йозвяк.

EU foreign agree to give green lights for sanctions against #Belarus. working groups will draw up lists — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 14, 2020

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за необхідність санкцій проти порушників прав людини у Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі шостий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.