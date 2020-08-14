Раді пропонують не визнавати легітимність виборів президента Білорусі

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності виборів президента Білорусі та неприпустимість насильства проти мирних протестуючих".

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з ними, проєкт одержано і передано на розгляд керівництву 14 серпня.

Текст документа наразі не оприлюднений.

Ініціаторами проєкту постанови №3988 є група народних депутатів, серед яких Олексій Гончаренко, Микола Княжицький, Михайло Бондар, Володимир Ар'єв, Софія Федина, Ірина Фріз (фракція партії "Європейська солідарність"), Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Рустем Умєров ("Голос"), Ігор Гузь (група "Партія "За майбутнє"), а також позафракційна Оксана Савчук.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз перебуває в Литві.