ТКГ засідає онлайн, тож потреби міняти майданчик у Мінську немає – Кулеба

ТКГ засідає онлайн, тож потреби міняти майданчик у Мінську немає – Кулеба

Укрінформ
Тристороння контактна група через пандемію коронавірусу продовжить засідання в режимі онлайн, тож питання про зміну мінського переговорного майданчика через події в Білорусі наразі не стоїть.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю UA:Українське радіо.

«Буду відвертим: я думаю, що коронавірус ще триватиме, і тому об’єктивних фізичних можливостей зустрітися в Мінську найближчим часом не буде, тому Тристороння контактна група засідатиме в режимі онлайн», - сказав Кулеба.

Коментуючи ідеї щодо зміни місця засідань ТКГ у зв’язку з протестними акціями в Білорусі, він зауважив, що «майданчик – це справа гнучка, його можна поміняти, але все-таки будемо сподіватися, що ситуація в Білорусі стабілізується, і робота продовжиться».

Водночас дипломат підкреслив, що головне не місце, де відбуваються засідання, а учасники, тобто насамперед Росія, Україна і ОБСЄ, а також зміст домовленостей, які «досягаються або не досягаються»,

Кулеба також назвав «райдужними» перспективи перспективи нормандського формату і висловив упевненість, що він працюватиме й надалі.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що попри останні події в Білорусі наступне засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) відбудеться 18 серпня. На ньому розглядатимуться важливі питання, зокрема продовження дотримання режиму тиші та взаємне звільнення утримуваних осіб.

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