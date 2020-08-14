Візит Зеленського в Білорусь обговорювати не на часі – Кулеба

Можливість офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Білорусі передчасно обговорювати до стабілізації ситуації в країні у зв’язку з акціями протесту після президентських виборів.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю UA:Українське радіо у відповідь на запитання, чи залишається питання візиту Президента України до Білорусі на порядку денному.

«Я думаю, що поки ситуація в Білорусі не стабілізується, було б необачним оголошувати якісь візити або ініціативи», - сказав Кулеба.

Він зауважив, що зараз головне завдання - з мінімальними втратами стабілізувати ситуацію в країні і налагодити діалог між білоруською владою та суспільством.

У цьому контексті дипломат зазначив, що в Україні право на мирний протест є беззаперечним, і хоча кожна країна має свою специфіку, для нас абсолютно очевидно, що потрібно починати розмовляти і шукати вихід з тієї ситуації, яка зараз склалася в Білорусі.

Як повідомлялося, 11 червня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час робочого візиту до Білорусі у складі української делегації обговорив з головою Адміністрації Президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком майбутній офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Білорусі, який попередньо запланований на жовтень.

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол 16 червня під час зустрічі із заступником керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою передав запрошення від глави республіки Олександра Лукашенка Президенту України Володимиру Зеленському відвідати країну з офіційним візитом у 2020 році.